2. Liga HSV bleibt auf Erstligakurs: Nächste Pleite für Nürnberg

Mit 40 Punkten rückte der HSV bis auf einen Zähler an Erzrivale und Spitzenreiter Werder Bremen heran, der unter dem neuen Coach Ole Werner beim 2:1 am Freitag in Rostock den siebten Sieg in Folge feierte. Die beiden Bundesliga-Gründungsmitglieder treffen am 27. Februar im Volksparkstadion aufeinander. Mittendrin sind auch der FC St. Pauli (38 Punkte), der im Topspiel am Samstagabend bei Jahn Regensburg antritt (20.30 Uhr/Sport1), Darmstadt 98 (39) vor dem Spiel bei Hannover 96 und Schalke 04 (37) vor dem Westduell bei Fortuna Düsseldorf (beide Sonntag 13.30 Uhr/Sky).