2. Liga Heimsieg gegen Aue: HSV nutzt seine letzte Aufstiegschance

"Wir müssen jetzt von Spiel zu Spiel denken und dann schauen, was am Ende dabei rauskommt", sagte Mittelfeldakteur Jonas Meffert nach dem einseitigen Match dem TV-Sender Sky. "Wenn wir es schaffen, am Wochenende bei Holstein Kiel nachzulegen, dann haben wir vielleicht noch eine kleine Aufstiegschance", fügte der Ex-Kieler hinzu.