2. Liga Zweitliga-Spitzentrio enttäuscht zum Jahresabschluss

Der Zweite HSV kam trotz zweimaliger Führung nicht über ein 2:2 (1:0) bei Darmstadt 98 hinaus, der Dritte VfB musste sich ebenfalls mit einem 2:2 (0:1) bei Hannover 96 zufrieden geben. In Stuttgart wird am Sonntag in einem Gespräch zur Zwischenbilanz offenbar auch über die Zukunft von Trainer Tim Walter entschieden. Unabhängig davon gibt es wohl auch in dieser Saison im Unterhaus einen Mehrkampf um den Bundesliga-Aufstieg. Das beste Heimteam FC Erzgebirge Aue verkürzte den Abstand zu den Aufstiegsplätzen dank eines 3:1 (1:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth auf zwei Zähler. Der 1. FC Heidenheim kann am Sonntag (13.30 Uhr) mit einem Sieg im Verfolgerduell gegen Aufsteiger VfL Osnabrück sogar bis auf einen Zähler heranrücken.