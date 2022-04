2. Liga Erneuter Einbruch: Wird der HSV zum Dino der 2. Liga?

HSV lässt Muster erkennen

Das Saisonmuster des HSV kann kein Zufall sein. In den drei Zweitliga-Spieljahren zuvor holte das Team aus den jeweils letzten acht Partien zweimal nur neun der möglichen 24 Punkte, einmal gar nur sechs. Auf eine starke Hinrunde folgte geradezu notorisch der Absturz nach der Winterpause. Die größte Diskrepanz gab es 2018/19: Erster in der Hinrunde mit 37 Punkten, 15. in der Rückrunde mit 19 Zählern.

"Letztendlich stehst du da, wo du stehst, auch verdient", meinte Walter. Aussicht auf Besserung gibt es kaum, glaubt man der niederschmetternden Statistik: Im April hat der HSV noch nie gewonnen. In der Corona-Saison 2019/20 gab es allerdings keine April-Spiele.

Aufstiegsplatz noch möglich

Abgeschrieben ist der HSV in dieser Saison aber noch nicht. Sollte er das Nachholheimspiel am Dienstag gegen den Vorletzten Aue gewinnen, sind es noch sechs Punkte Differenz auf einen Aufstiegsplatz. Danach könnte die Mannschaft Profiteur einer selten günstigen Konstellation sein: Die Spitzenclubs spielen allesamt noch gegeneinander und klauen sich gegenseitig die Punkte. Nur der HSV nicht. Der hat ausnahmslos Rivalen aus der unteren Tabellenhälfte.

Ein wenig Hoffnung macht dem HSV zudem, dass auch die Spitzenteams schwächeln. So musste sowohl der neue Tabellenführer Werder Bremen (52 Punkte) beim dürftigen 1:1 (0:0) daheim gegen den Abstiegsaspiranten Sandhausen als auch der 1. FC Nürnberg (46) am Sonntag beim 1:3 (0:2) in Heidenheim (45) einen Rückschlag hinnehmen. Einen Tag zuvor hatte auch der bisherige Spitzenreiter FC St. Pauli (51) beim 0:1 (0:0) in Rostock gepatzt. Dagegen nutzte der SV Darmstadt (51) die Gunst der Stunde und verbesserte sich mit einem 3:1 (2:0) über Holstein Kiel auf Rang zwei.