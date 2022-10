2. Liga Die "super Woche" des HSV-Helden Königsdörffer

Am Mittwoch flog er über Lorca, Alicante und Frankfurt am Main zurück nach Hamburg, wo er dann am Donnerstag zum ersten Mal wieder seit über anderthalb Wochen mit dem HSV trainierte. Am Freitag wechselte ihn Trainer Tim Walter in der zweiten Halbzeit für den überzeugenden Sonny Kittel ein. 23 Minuten später schnappte sich Königsdörffer dann nach einem Eckball für 96 den Ball und lief mitten in der eigenen Spielhälfte los.