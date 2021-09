2. Liga Derby-Wahnsinn: HSV gewinnt packendes Nordduell bei Werder

"Es war ein sehr, sehr, sehr schönes Erlebnis für uns heute", sagte Hamburgs Trainer Tim Walter. "Es war ein weiterer Schritt in unserer Entwicklung." Werder-Coach Markus Anfang war dagegen enttäuscht. "Wir sind nicht gut in die Partie reingekommen. Wir waren nicht handlungsschnell genug", sagte Anfang. "Am Ende hat der HSV verdient gewonnen, weil er die Tore gemacht hat. Wir hatten am Ende noch einige hundertprozentige Chancen, die wir leider nicht genutzt haben."

© dpa-infocom, dpa:210919-99-273090/2