2. Liga Büskens soll der Aufstiegstrainer werden: "Er lebt Schalke"

Das große Ziel ist für den Ruhrgebiets-Club durchaus noch zu erreichen, dafür muss jedoch eine Siegesserie her. "Für uns geht es nun darum, gemeinsam das Maximale aus den verbleibenden neun Spielen herauszuholen. Gelingen kann uns das nur als eingeschworene Gemeinschaft, wenn wir zusammen alles geben und das Potenzial, das in der Mannschaft steckt, auf den Platz bringen - fußballerisch wie charakterlich", sagte Büskens. Nach der 3:4-Niederlage der Königsblauen gegen den FC Hansa Rostock am vergangenen Samstag beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz und einen direkten Aufstiegsrang bereits sechs Zähler.

Vivawest ersetzt Gazprom als Sponsor

Die sportliche Misere und der Trainerwechsel fallen in ohnehin unruhige Zeiten beim Traditionsclub. Als Folge der russischen Invasion in die Ukraine hatten die Schalker in der vergangenen Woche die Kooperation mit ihrem langjährigen Sponsor Gazprom beendet. Der russische Staatskonzern war seit 2007 der wichtigste Geldgeber der mit rund 200 Millionen Euro Verbindlichkeiten belasteten Gelsenkirchener. Zuletzt flossen etwa neun Millionen Euro pro Saison an die Schalker.

Der Club fand in Vivawest zwar schnell einen neuen Geldgeber und Trikotsponsor. Die Erlöse aus der temporären Partnerschaft dürften allerdings deutlich unter denen aus der Gazprom-Ära liegen. Auch deshalb wäre eine schnelle Rückkehr in die Bundesliga wichtig. Ein Aufstieg würde die Suche nach einem langfristigen Sponsor-Nachfolger deutlich erleichtern und lukrativere Verträge ermöglichen.

Auf dem Platz hatte sich Schalke in den vergangenen Wochen sehr wechselhaft präsentiert. Nur Zweitliga-Rekordtorjäger Simon Terodde spielte beständig auf sehr hohem Niveau. Die nächste Partie und damit erste Prüfung für Büskens steht am kommenden Sonntag an. Beim Tabellenletzten aus Ingolstadt ist ein Sieg dann Pflicht. Ob Büskens, der Schalke bereits mehrfach als Interimstrainer betreute, dann auf der Bank sitzt, ist derzeit noch offen. Symptome habe er nach seinem positiven Corona-Test aktuell nicht, hieß es vom Verein. Je nach Genesungsverlauf sei ein Einsatz an der Seitenlinie möglich.