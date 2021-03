2. Liga Bochums Keeper Riemann wird emotional: Sieg für Opa Hans

Riemanns Großvater Hans Humpa spielte in den 1960er Jahren für den TSV München 1860 selbst in der Bundesliga. Dort könnte sein Enkel im Sommer auch ankommen. Durch den wichtigen Erfolg nach Toren von Simon Zoller (12. Minute), Gerrit Holtmann (35.) und dem eingewechselten Soma Novothny (87.) im West-Duell ließ der VfL als Spitzenreiter den Hamburger SV zwei Zähler hinter sich. Die SpVgg Greuther Fürth liegt mit 47 Zählern schon vier Punkte dahinter. Bochum hat nach der Länderspielpause in den dann noch folgenden acht Spielen alle Chancen auf die Bundesliga-Rückkehr nach elf Jahren. "Wir waren heute sehr effektiv", lobte Reis sein Team nach dem durchaus etwas glücklichen Sieg, der selbst dem VfL-Coach "natürlich zu hoch" ausgefallen war.