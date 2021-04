2. Liga Bochum patzt in Paderborn - St. Pauli gewinnt erneut

Der HSV hatte am Freitag mit einem 1:2 bei Darmstadt 98 einen erneuten Rückschlag hinnehmen müssen. In der 2. Liga fallen am 28. Spieltag zudem drei Begegnungen aus. Am Freitag war nach einem neuen Corona-Fall beim Tabellen-Vierten Holstein Kiel das Spiel der Norddeutschen gegen Jahn Regensburg abgesagt worden. Kiel war nach einer 14-tägigen Quarantäne gerade erst in den Spielbetrieb zurückgekehrt und hatte die Partien in Bochum (1:2) und gegen den 1. FC Heidenheim (0:1) verloren. Zudem sind die Duelle des Tabellendritten SpVgg Greuther Fürth gegen den SV Sandhausen und Fortuna Düsseldorf gegen den Karlsruher SC betroffen. Sandhausen und der KSC mussten sich nach Corona-Fällen in eine 14-tägige häusliche Isolation begeben.