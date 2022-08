2. Liga Bielefeld mit neuem Trainer weiter sieglos - Fürth patzt

An der Tabellenspitze haben sich die Offensivkünstler des SC Paderborn und der Vorjahresvierte SV Darmstadt 98 mit jeweils vier Siegen aus fünf Spielen festgesetzt. Darmstadt ist auf dem Weg, sich in der Spitzengruppe zu etablieren. "Wir wissen aber, vernünftig damit umzugehen", sagte Darmstadts Keeper Marcel Schuhen nach dem 2:1-Sieg beim Hamburger SV am Freitagabend in einem hektischen Spiel mit vier Platzverweisen. Für den ambitionierten HSV war es bereits die zweite Saisonniederlage.

Kwasniok: "Gut ist nicht sehr gut"

Auch Paderborns Trainer Lukas Kwasniok blieb nach dem bislang torreichsten Spiel der Saison beim 7:2 gegen Holstein Kiel realistisch und wollte sein Team nicht als Aufstiegskandidaten bezeichnen. "Ich habe gesagt, dass die Mannschaft gut ist, aber gut ist nicht sehr gut. Wir wollen immer einen Tick besser werden", sagte er. Mit bislang 18 Treffern zeigt seine Elf viel Offensivpower.

Mit dem höchsten Auswärtssieg seiner Zweitligageschichte hat der Karlsruher SC beim 6:0-Erfolg bei Jahn Regensburg seinen verschlafenen Saisonstart vergessen gemacht. "Es hat alles gepasst", befand KSC-Coach Christian Eichner, der mit seinem Team nun drei Spiele unbesiegt ist. Neben dem HSV verpasste auch Fortuna Düsseldorf mit dem 2:2 bei Aufsteiger Braunschweig einen Sprung nach vorn. "Wir haben nach zwei Spielen sechs Punkte gehabt und haben jetzt acht. So gut ist der Start nicht", sagte Fortunas Kapitän Andre Hoffmann. Für die Eintracht war es der erste Punktgewinn der Saison.