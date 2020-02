2. Liga Aufstiegskandidaten patzen: Pleiten für VfB und HSV

Wenig besser lief es für Stuttgart in Fürth. Nach torloser erster Hälfte trafen für die Gastgeber Marco Caligiuri (48.) und Sebastian Ernst (76.) zu einem verdienten Heimsieg. Zuvor hatte der VfB unter Matarazzo in fünf Spielen 13 von 15 Punkten geholt. Die zuvor letzte Niederlage für den VfB datierte vom 1. Dezember 2019 beim 1:2 in Sandhausen.

Heidenheim verschlief in Darmstadt die Anfangsphase, als Serdar Dursun (11.) und Mathias Honsak (16.) für die Lilien trafen. Das Team des am Saisonende scheidenden Trainers Dimitrios Grammozis feierte den vierten Sieg in Folge und ist nun seit neun Spielen ungeschlagen. Als Sechster beträgt der Rückstand auf Rang drei für Darmstadt nur noch sechs Punkte.