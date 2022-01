2. Liga 20. Spieltag Darmstadt 98 ganz oben - Werders wilder Sieg in Paderborn

Die Aufstiegsambitionen des 1. FC Heidenheim (34) erhielten durch das 0:0 bei Hansa Rostock einen Dämpfer. Mit einem Sieg hätten die Heidenheimer ihren dritten Platz erfolgreich verteidigen können. Die Rostocker waren die insgesamt aktivere Mannschaft, die Gäste fanden in der Offensive kaum statt. Am Abend trat der FC Schalke 04 beim Tabellenvorletzten Erzgebirge Aue an.