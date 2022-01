19. Spieltag Dank Treffer von St. Juste: Mainz gewinnt gegen Bochum

Bereits am Dienstag (20.45 Uhr) sehen sich beide Kontrahenten wieder - im DFB-Pokal-Achtelfinale in Bochum. Die Mainzer sind nun seit sechs Spielen in der Mewa Arena ungeschlagen und gewannen die vergangenen drei Partien (zuvor 3:0 gegen Wolfsburg und 4:0 gegen Hertha BSC) zu null. Gleichzeitig freuten sie sich nach dem 1:4 zum Jahresauftakt in Leipzig über das erste Erfolgserlebnis in der Rückrunde.