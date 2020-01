Bundesliga Gladbachs Rose fordert nach Sieg gegen Mainz Partynacht

Nach dem 0:2 zum Rückrunden-Auftakt beim FC Schalke 04 war die gesamte Situation am 19. Spieltag alles andere als leicht für die Borussen. Durch den achten Heimsieg in Serie und das überraschende 0:2 von Herbstmeister RB Leipzig zeitgleich bei Eintracht Frankfurt ist der Dauer-Tabellenführer der Hinrunde plötzlich wieder bis auf zwei Punkte am Red-Bull-Club dran. "Ich freue mich auf meine Heimatstadt. Das wird ein sehr intensives Spiel", sagte der gebürtige Leipziger Rose grinsend vor dem Top-Spiel am kommenden Samstag beim Spitzenreiter.