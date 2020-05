19-Jähriger am Bahnhof in Backnang verprügelt Zivilcourage zieht Zorn der Täter nach sich

Drei Unbekannte haben am Montagabend gemeinschaftlich auf einen 19-Jährigen in einer S-Bahn am Bahnhof in Backnang eingeschlagen und ihn dadurch verletzt. Die mutmaßlichen Täter sollen kurz vor 19.30 Uhr in der S4 Richtung Backnang zunächst eine bislang unbekannte Frau verbal belästigt haben, weshalb der spätere Geschädigte 19-Jährige dieser zur Hilfe kam. Hierauf ließen die Unbekannten von der Reisenden ab und wandten sich stattdessen dem Mann zu.