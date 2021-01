18. Spieltag Sieg auf Schalke: Bayern enteilt Pseudo-Verfolgern

Mit Daumendrücken ist es bei den Schalkern nicht getan, das weiß auch Neuers Gegenüber Ralf Fährmann. "Jetzt kommen die Spiele, wo wir punkten müssen", sagte der Keeper und blickte auf das nächste Duell mit Werder Bremen. Trainer Christian Gross sah diesbezüglich die Bayern-Partie trotz der vierten Pleite im fünften Spiel unter seiner Regie als Mutmacher: "Das Spiel hat Fortschritte gezeigt. Wir waren von der Kompaktheit her gut, aber noch nicht gut genug."

Deshalb wollen sich die Schalker auch nicht aufgeben und die Mannschaft weiter verstärken. Der Transfer von Rechtsverteidiger William vom VfL Wolfsburg steht offenbar unmittelbar bevor, wie Gross durchblicken ließ.

Den 18. Bayern-Sieg in den letzten 21 Duellen ohne Schalke-Erfolg sicherten Müller mit zwei Toren (33. und 88.), Robert Lewandowski (54.) mit seinem 23. Saisontor (54.) und David Alaba (90.). Lewandowski stellte mit seinem Treffer im achten Auswärtsspiel in Folge den nächsten Bundesliga-Rekord auf. Und baute auch einen aus: Im elften Spiel nacheinander traf er gegen Schalke, eine solche Serie hat es in der Liga-Historie noch nie gegeben. Und 23 Tore nach 18 Spieltagen ist auch noch keinem Spieler gelungen.

Das Spiel begann sehr munter. Nach einer ersten Kopfballchance von Lewandowski (7.) hatten dann plötzlich auch die Schalker zweimal die Führung auf dem Kopf. Suat Serdar zielte aus spitzem Winkel vorbei (8.), Mark Uth traf aus sechs Metern nur das Knie von Nationaltorhüter Neuer, neben Leon Goretzka und Leroy Sané einer von drei Ex-Schalkern in der Münchner Startelf.

Die Bayern wirkten durchaus für einige Zeit beeindruckt. Eine solch forsche Schalker Truppe hatten sie sicher nicht erwartet. Vor allem, da die als emotionale Leader im Winter zurückgeholten Sead Kolasinac und Klaas-Jan Huntelaar wegen Oberschenkel- bzw. Wadenproblemen fehlten.

Der 13. Torschuss der Münchner war aber drin. Nach einer Flanke von Joshua Kimmich köpfte der ungedeckte Müller sicher ein. Nach dem Wechsel begannen die Schalker durchaus noch griffig, doch dann traf Lewandowski erneut auf Pass von Kimmich. Nun wurde die bayerische Dominanz klarer, aber die Schalker ergaben sich auch nicht so willenlos in ihr Schicksal wie in vielen anderen Spielen dieser Horror-Saison. In der Schlussphase wurde es nach den späten Toren von Müller und Alaba aber doch noch eine deutliche Schalker Niederlage.

© dpa-infocom, dpa:210124-99-152450/4