18. Spieltag SC Freiburg gegen Bielefeld nach Führung nur Remis

"Überhaupt kein Problem. Ich mache auch Fehler", nahm Streich seinen Torhüter in Schutz: "Er ist sicher derjenige, der am schlechtesten schläft. Es tut mir leid, dass es so blöd gelaufen ist für ihn. Aber das macht nichts." Der Coach verpasste damit in seinem ersten Spiel nach seinem zehnjährigen Dienstjubiläum den Sieg. Der SC Freiburg rutschte zum Auftakt der Rückrunde vom dritten auf den vierten Tabellenrang ab. "Wenn du 2:0 führst gegen Bielefeld, hoffst du, dass du gewinnst. Das hat jetzt nicht geklappt. Das ist kein Weltuntergang, aber es ist natürlich schade", sagte Streich.