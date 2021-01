18. Spieltag Hertha-Krise spitzt sich zu: Trainer Labbadia vor dem Aus

Die Zukunft des Trainers von Hertha BSC ist nach dem 1:4 (1:2) gegen Werder Bremen ungewisser denn je - der "Bild"-Zeitung zufolge steht die Trennung unmittelbar bevor. "Ich habe die Verantwortlichen in Berlin so kennen- und schätzen gelernt, dass man, bevor man an die Öffentlichkeit gehen würde, zu mir kommt", kommentierte Labbadia die Spekulationen: "So ein Verhältnis haben wir."