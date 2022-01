18. Spieltag Darüber spricht die Liga: Corona, Auftakt, Abstiegskampf

Verlierer: Der auf Platz zehn abgestürzte Vizemeister RB Leipzig darf sich für die erneute Qualifikation zur Champions League kaum noch Ausrutscher erlauben. Für so einen war Gegner FSV Mainz 05 jedoch gleich zum Saisonauftakt gut, als der durch zahlreiche Corona-Ausfälle geschwächte Außenseiter Leipzig überraschte. Am Samstag werden nun bei Leipzig mindestens drei Stammspieler fehlen. "Solche Phasen gibt es gerade in der Pandemiezeit immer wieder. Das müssen wir akzeptieren", sagte der neue Trainer Domenico Tedesco. Noch düsterer sieht es bei Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg aus. Gladbach ist seit fünf Spielen sieglos und liegt nur noch drei Punkte vor einem Abstiegsrang. Beim VfL ist der Trainerwechsel zu Florian Kohfeldt zuletzt komplett verpufft und man kassierte allein in der Liga fünf Pleiten nacheinander.