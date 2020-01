176 unschuldige Opfer Verhaftungen nach Flugzeugabschuss im Iran

Nach Angaben der staatlichen Gerichtsmedizin wurden bis zum Nachmittag 100 der 176 Leichen identifiziert und können nun den Familien übergeben werden. Wie ein Polizeisprecher laut Nachrichtenagentur Isna sagte, mussten diverse DNA-Tests vorgenommen werden. Der Sprecher nannte keine Details zur Nationalität der identifizierten Leichen. In der Maschine befanden sich nach iranischen Angaben 147 iranische Passagiere, unter ihnen auch Doppelstaatsbürger, sowie 29 aus der Ukraine, Kanada, Schweden und Afghanistan.

Der Abschuss der Maschine und besonders die Vertuschung der Fakten führten zu Protesten in Teheran und mehreren anderen Städten. Dabei sollen nach Angaben des Justizsprechers etwa 30 Demonstranten festgenommen worden sein. Die Demonstranten fordern eine Bestrafung der Verantwortlichen, einige sogar den Rücktritt der iranischen Führung, weil die sie mit falschen Informationen betrogen habe.

Regierungssprecher Ali Rabiei bestritt am Montag, die Fakten über den Abschuss vertuscht zu haben. Sogar Präsident Ruhani habe erst zwei Tage nach dem Unglück erfahren, dass die Maschine abgeschossen worden sei. Aber auch dieses Dementi führte zu heftiger Kritik in den sozialen Medien. Da passiere eine Katastrophe im Land ... und der Präsident wisse nichts davon, merkten viele iranische User sarkastisch an.

Die Kritik der Iraner richtet sich aber auch gegen die staatlichen Medien, besonders den Fernsehsender IRIB. IRIB habe tagelang über den Fall gelogen. Mindestens drei Moderatorinnen haben ihre Arbeit bei IRIB gekündigt, weil sie nach eigenen Angaben die Menschen nicht mehr anlügen wollten. IRIB jedoch argumentiert, der Sender habe seine Informationen über amtliche Quellen erhalten und daher keine Schuld.

Der Abschuss der Maschine und die Proteste der Menschen lösten im Iran eine politisch Krise aus. Die Auswirkungen könnten sich schon nächsten Monat zeigen. Im Februar feiert der Iran den 41. Jahrestag seiner islamischen Revolution. Ob die Kundgebungen so solidarisch ablaufen wie in den vergangenen Jahren, ist fraglich. Außerdem findet im Februar das wichtigste Filmfestival des Landes statt. Viele Filmemacher, Produzenten und Schauspieler wollen aber aus Protest an dem Festival nicht teilnehmen.

Am wichtigsten ist jedoch die Parlamentswahl am 21. Februar. Beobachter glauben, dass die Wahlbeteiligung wegen der Proteste enorm niedrig sein wird. Davon würden ihrer Meinung nach die Kandidaten der Hardliner und Erzkonservativen profitieren, da deren Anhänger auf jeden Fall an der Wahl teilnehmen werden.