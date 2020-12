175 Jahre Marbacher Zeitung Von Mut der Arbeiter bei Werzalit

Aber mit dem Richterspruch war noch längst nicht wieder alles gut. Im Gegenteil. Die Konflikte spitzten sich zu. Jan-Willem Riezebos schaudert heute noch vor der Umgangsweise während der ganzen Zeit. „Uns hat man wie Figuren auf dem Schachbrett hin- und hergezogen“, erzählt der heute 65-Jährige, der selbst einen total friedfertigen Eindruck macht: „Wenn ich jünger gewesen wäre, hätte ich mir einfach einen neuen Arbeitgeber gesucht.“ So aber musste er sich wehren, ließ sich für den Betriebsrat aufstellen, wurde dessen zweiter Vorsitzender und stand so immer in vorderster Reihe – etwa im Demonstrationszug durch Oberstenfeld mit der IG Metall im Juli 2014 oder auch im Juni 2015, als die Werzalit-Arbeiter nach dem Urteil des Arbeitsgerichtes Stuttgart wieder zur Arbeit wollten. Konnten sie aber nicht. Jochen Werz eröffnete ihnen am Werkstor in aller Deutlichkeit, dass Werzalit keine Arbeitsplätze mehr für sie habe – er wollte die Arbeiter wieder in Tochterfirmen unterbringen.

Der Karren war also verfahren, und selbst als der Betriebsrat wieder auf das Gelände durfte, sorgte ein eigens errichteter Zaun dafür, dass man sich nicht zu nahe kam. Tumulte hatte es durchaus gegeben, als Arbeiter im Büro aufliefen und der Firmenchef sich bedroht sah. „Es war nahe dran an einer körperlichen Auseinandersetzung“, räumt Jan-Willem Riezebos ein. Er bekam als Beteiligter dafür von einem Gericht wegen Hausfriedensbruchs eine Strafe von 400 Euro aufgebrummt.

Das Urteil des Ludwigsburger Arbeitsgerichts zum unechten FHK-Übergang hatte später über alle Instanzen Bestand, obwohl Jochen Werz es mit renommierten Anwälten bekämpfte und bis vor das Bundesarbeitsgericht in Erfurt zog. Dabei ging es um viel Geld: etwa Differenzzahlungen für die nach der FHK-Insolvenz inzwischen arbeitslos gewordenen Werzalit-Mitarbeiter. „Allein bei mir waren es an die 150 000 Euro“, sagt Jan-Willem Riezebos. Mit der Niederlage in Erfurt war klar, dass sich Werzalit nicht mehr halten konnte, Jochen Werz musste ein Insolvenzverfahren beantragen.

Der Sieg in Erfurt hat den Arbeitern bis heute nicht das gebracht, worauf sie eigentlich Anspruch hätten. Zwar ist das Firmengelände ebenso verkauft worden wie der Rest-Betrieb von Werzalit mit seinen deutschen Standorten, doch ob und wie viel von der Insolvenzmasse letztlich noch zur Ausbezahlung an die Arbeiter kommt, ist immer noch nicht geklärt. „Das Verfahren vor dem Insolvenzgericht in Heilbronn läuft noch“, weiß Jan-Willem Riezebos. Er selbst habe das Angebot des Insolvenzverwalters angenommen und sich mit 30 000 Euro den Verzicht auf seinen Arbeitsplatz ausbezahlen lassen. Doch andere frühere Kollegen kämpften weiter. Sie verhandeln noch immer mit dem Insolvenzberater Jochen Sedlitz über eine angemessene Lösung. Das Werzalit-Gelände ist mittlerweile in Besitz der Levkas GmbH, einer Tochter der Volksbank Backnang. Auf dem alten Industriegelände sollen nun bald Wohnraum und Gewerbeflächen entstehen.

Das Vertrauen in den Rechtsstaat hat Jan-Willem Riezebos trotz der vielen unangenehmen Momente nicht verloren. Ich auch nicht. Mir als Journalisten werden die Bilder von den Männern und ihren Frauen, die Jochen Werz vor dem Firmentor kalt abfertigte, in Erinnerung bleiben. So viel Mut wie diese Menschen brauchte ich als Berichterstatter nicht aufbringen. Auch wenn ich die Arbeitstage, an denen die Rechtsabteilung unsere Artikel spät noch daraufhin prüfte, ob Jochen Werz uns für einzelne Formulierungen belangen konnte, nicht als die angenehmsten in Erinnerung behalten werde. Ich muss Jan-Willem Riezebos zustimmen, der es gut findet, dass das „Lex Werzalit“ nun auch andere Arbeitnehmer in Deutschland vor Missbrauch schützt.

Zur Person

Oliver von Schaewen hat nach einem Theologie-Studium in Münster und einem Volontariat in der Kirchenpresse in Osnabrück zunächst als Redakteur bei der Schwäbischen Zeitung in Riedlingen gearbeitet und kam 1997 zur Marbacher Zeitung. Er betreut dort die beiden Gemeinden Murr und Oberstenfeld und berichtet außer über kommunalpolitische Themen gerne über Menschen, die etwas Besonderes erlebt haben. Das Thema Mut hat er sich ausgesucht, weil er denkt, dass es bei manchen Themen zu starken Interessenkonflikten kommen kann und es zuweilen Mut braucht, seine an Werten wie Gerechtigkeit und Menschlichkeit orientierte Meinung gegen Widerstände zu vertreten.