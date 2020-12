175 Jahre Marbacher Zeitung Murr von oben

„Spannend und aussagekräftig“ findet Manfred Hollenbach die beiden Luftbilder. Fast 40 Jahre lang war er als Murrer Bürgermeister bis 2012 am Ruder. Das ältere Luftbild stammt aus dem Jahr 1973, also aus der Zeit, in der Hollenbach begann. „Murr ist wie alle Gemeinden hier enorm gewachsen“, sagt der Ehrenbürger: von etwa 3300 auf rund 6700 Einwohner. Auf dem 1973er-Foto seien Ortskern und Verkehrslage gut erkennbar. Als 1845 erstmals in Marbach eine Zeitung erschien, wohnten im Dorf 850 Menschen. Schon nach dem Ersten Weltkrieg sei in Murr gebaut worden, gab es doch Arbeitsplätze in der Holzmehlfabrik Zinsser – „zu sehen am rechten Rand des 1973er Bildes“. Auch zwischen 1950 und 1970 entstanden Gebäude, unter anderem die Getriebe- und Zahnradfabrik Thürrauch, in der Mitte des 1973er-Fotos.