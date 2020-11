Beim Blick auf die beiden Luftbilder aus Marbach und bei der Gegenüberstellung der alten Aufnahme von 1964 mit der aktuellen zeigt sich Altstadtrat Walter Bogner angetan davon, „was aus unseren Beschlüssen geworden ist“, und konstatiert: „Meine Heimatstadt hat sich toll entwickelt. Wir alle in Marbach haben dazu beigetragen.“ Aufgefallen ist ihm unter anderem, wie die Sportanlagen seither erweitert wurden mit der Stadionhalle, dem Sportplatz dort sowie dem Hallenbad. Doch auch in Sachen Bildungseinrichtungen habe sich eine Menge getan. Bogner verweist unter anderem auf den Bau des Friedrich-Schiller-Gymnasiums oder des Jugendhauses am Leiselstein. Er hebt außerdem hervor, dass die Entwicklung von Siedlungsgebieten wie am Kirchenweinberg und Marbach-Süd vorangetrieben wurde. Man könne jedoch auch die Verdichtung im Innenbereich erkennen. Auffällig ist für Bogner ferner, wie in den vergangenen Jahrzehnte eine Entflechtung der Bereiche Wohnen, Gewerbe und Landwirtschaft forciert wurde. Exemplarisch dafür nennt er den Abriss der alten Kelter 1971 in der Strohgasse. Im Jahr davor waren die Weingärtner an die Affalterbacher Straße gezogen. Auch die Feuerwehr hat ihren Standort gewechselt – von der Steinerstraße zu dem Areal südlich des Stadions.