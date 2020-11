Es hat sich viel getan in Kleinbottwar. Das verdeutlicht die Gegenüberstellung des Fotos von 1970 mit dem aktuellen. Dem Weinmacher und ausgewiesenen Ortskenner Reinhard Schäfer ist zum Beispiel aufgefallen, wie kleinparzelliert die Äcker vor der Feldflurbereinigung waren. Man erkenne viele Kleingärten, auf denen Gemüse für den Eigenbedarf angebaut wurde. Schäfer weist zudem darauf hin, dass die alte GSV-Sporthalle auf dem historischen Foto noch stehe. „Direkt daneben sieht man das Lagerhaus und die Genossenschaftsbank. Dort ist heute die Schule an der Bottwar angesiedelt. Auch der ,Dresch-Schuppen’ an der Seestraße ist zu erkennen. Dort stand die Dreschmaschine, die gemeinsam von den Landwirten benutzt wurde“, erläutert Schäfer. Die Bushaltestelle habe sich damals direkt auf der Bottwarbrücke befunden. „Und in der Lerchenhofstraße gab es die Firma Weber-Werkzeug, die hochwertige Zangen herstellte. Das war ein Arbeitgeber für viele Kleinbottwarer.“ Im Vergleich zum historischen Foto stechen ihm auf dem aktuellen Bild die größeren Felder, die Bottwartalhalle, der neue Kindergarten und die erweiterte Wohnbebauung besonders ins Auge. „Ich finde, Kleinbottwar hat sich durch schrittweise ,Vergrößerung’ zu einem Dorf entwickelt, in dem es sich gut leben lässt“, resümiert er.