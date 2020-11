175 Jahre Marbacher Zeitung Engagement für die Heimat, das beeindruckt

Die Freude Martin Heims über den Erfolg des Projekts ist ansteckend, ebenso wie seine Begeisterung, mit der er sich für seine Heimat engagiert. Seine Einstellung hat mich zum Nachdenken gebracht. Heimatverbundenheit kann auch Aufgabe sein und sich auch darin ausdrücken, Verantwortung zu übernehmen. Selbstverständlich kann und will sich nicht jeder in dem Maße einbringen wie die „Probewengerter“, aber auch kleineres Engagement zählt. Ein Beispiel dafür sind die vielen ehrenamtlich aufgestellten Markungsputzaktionen in unseren Gemeinden. Noch besser wäre es natürlich, wenn diese Aktionen gar nicht notwendig wären. Bei mir persönlich ist es eine kleine Streuobstwiese im Familienbesitz, die es mir ermöglicht, einen kleinen Beitrag zum Heimatschutz zu leisten. In diesem Herbst gab es dort zehn Doppelzentner Äpfel aufzulesen.