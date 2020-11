175 Jahre Marbacher Zeitung Benningen von oben

Auch bei den Gewerbegebieten fehlt 1970 noch einiges, so der Bürgermeister. Das Gebiet Bild I sei noch nicht vollständig, Bild II (2000) und Bild III (2014) fehlen. In den Krautlosen auf der anderen Neckarseite sind noch nicht alle Firmen eingezogen. „Fast unglaublich“, wie Warthon findet: „Für den Sport gab es nur die alte TSV-Halle in der Beihinger Straße und den alten Sportplatz direkt am Neckar. Die Gemeindehalle als Sport- und Kulturstätte kam 1975. 2007 eröffnete die Sporthalle in der Au ihre Pforten. 1985 wurde ein höher gelegener Rasenplatz gebaut; 2018 daneben der erste Kunstrasenplatz der Gemeinde.“