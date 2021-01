17. Spieltag Oh weh, BVB - Dortmund verliert Verfolgerduell in Leverkusen

"In 17 Spielen kann viel passieren, aber wir sind weit entfernt momentan", sagte Julian Brandt bei Sky. Reus sprach von einem "brutal offenen" Spiel. "Wir haben Leverkusen viele offene Räume gegeben, viele Kontermöglichkeiten", sagte er. Nach dem zwischenzeitlichen 1:1 sei aber sein Team "am Drücker" gewesen. "Dann musst du versuchen, das Spiel zu killen und in Führung zu gehen. Das haben wir nicht geschafft. Ein enttäuschender Abend für uns."