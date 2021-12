17. Spieltag Fußball-Bundesliga am Samstag: Sechs Spiele, sechs Köpfe

RB Leipzig - Arminia Bielefeld

André Silva: So langsam fasst André Silva in Leipzig Tritt, der so sehr herbeigesehnte Heilsbringer für den RB-Sturm ist er aber noch nicht. Der im Sommer von Eintracht Frankfurt nach Sachsen geholte Portugiese hatte massive Anpassungsprobleme, war im System des beurlaubten Trainers Jesse Marsch nur selten so integriert, dass er seine Vorzüge ausspielen konnte. Ihm fehlte ein Partner wie Filip Kostic bei der Eintracht, der ihm die Bälle maßgerecht auflegte. In den vergangenen sechs Spielen der Leipziger aber wurde der Knoten um Silva lockerer. Fünf Treffer stehen in dieser Zeit zu Buche, 15 hätten es durchaus sein können. Dass RB und Silva so viele Chancen liegen lassen, erklärt den Punkte- und Tabellenstand.