16. Spieltag Ärger über Last-Minute-Elfmeter - Hofmann: "Frechheit"

"Das ist eine absolute Frechheit, ich weiß nicht, was er da denkt", wetterte der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach im TV-Sender "Sky". "Es ist Wahnsinn, so etwas habe ich noch nie erlebt. Ich weiß nicht, wofür wir den Videoschiedsrichter haben." Silas Wamangituka (90.+6) verwandelte einen umstrittenen Foulelfmeter und rettete dem Gastgeber damit in der Fußball-Bundesliga ein 2:2 (0:1) gegen die Gladbacher.