16. Spieltag Spätes Gegentor: Auch Leverkusen verliert bei Union

"Es gab Diskussionen, und dann ist der Begriff "Scheiß-Afghane" gefallen", sagte Tah bei DAZN. "Das will ich hier mit aller Deutlichkeit sagen, dass das hier nicht hingehört." Die Aussage auf dem Platz sei "das Bitterste am ganzen Abend", betonte Abwehrspieler Tah. "Das funktioniert so nicht, ich hoffe, dass das irgendwie Konsequenzen hat." Es sei sehr bitter, dass Amiri wegen der Herkunft seiner Eltern "beleidigt" worden sei.