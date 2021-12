16. Spieltag Mönchengladbach nach Pleitenserie im freien Fall

Die erste Halbzeit sei ein Schritt in die richtige Richtung gewesen, befand Gladbachs Nationalspieler Christoph Kramer im TV-Sender Sky. "Es war jetzt nicht so, dass wir Frankfurt an die Wand gespielt haben. In der zweiten Halbzeit war es wieder unfassbar wild. Die Tore dürfen so nicht passieren", sagte der Abwehrspieler und meinte: "Wir müssen uns darauf einstellen, dass es gerade eine ungemütliche Zeit ist und dass uns die Selbstverständlichkeit komplett abhanden geht."