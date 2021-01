16. Spieltag Leipzig verpasst Tabellenspitze - BVB strauchelt gegen Mainz

Gleich zwei Partien endeten an einem eher mauen Fußball-Samstagnachmittag torlos: Das 0:0 im Duell zweier angeschlagener Clubs war weder für den 1. FC Köln noch für Hertha BSC das erhoffte Erfolgserlebnis. Auch in der Partie der TSG 1899 Hoffenheim gegen Arminia Bielefeld fielen keine Tore. Borussia Mönchengladbach verspielte beim 2:2 (1:0) beim VfB Stuttgart den dritten Ligasieg in Serie. Werder Bremen setzte sich mit 2:0 (0:0) gegen den FC Augsburg durch.