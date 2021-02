16-Jähriger randaliert in Grünbühl Diensthund muss Jugendlichen zu Boden bringen

Der Tatverdächtige konnte von den Polizisten schließlich in der Weichselstraße angetroffen werden. Zu diesem Zeitpunkt war er oberkörperfrei und ohne Schuhe unterwegs. Zunächst trat der Jugendliche die Flucht an, kurz darauf ging er aber zum Angriff über. Dabei warf er unter anderem einen unbekannten Gegenstand in Richtung zweier Beamter der Polizeihundestaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Das Wurfgeschoß verfehlte die Polizisten jedoch. Als der Mann im Anschluss in drohender Art und Weise auf die Beamten zuging, wurde der Diensthund eingesetzt. Dieser brachte den 16-Jährigen schließlich zu Boden.