16-Jährige aus Celle Vermisste Isabella in Frankreich gefunden

Celle - Erleichterung, aber noch viele offene Fragen: Die seit über zwei Wochen vermisste Isabella aus Celle ist in Frankreich aufgetaucht. Der Vater der 16-Jährigen und Vertreter der Polizei reisten am Mittwoch in das Nachbarland, um ein dort gefundenes Mädchen zu identifizieren. Am Abend dann die Gewissheit: Bei dem Mädchen handelt es sich um Isabella. Das sagte eine Polizeisprecherin im niedersächsischen Celle. Zu dem genauen Fundort, dem Gesundheitszustand und den Umständen des Verschwindens machten die Ermittler auch auf Nachfrage zunächst keine Angaben.