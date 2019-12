16. Bundesliga-Spieltag Sechs Tore, irres Spiel: BVB verspielt Sieg gegen Leipzig

Leipzig stellte der Rückstand offensichtlich vor noch größere Probleme. Bis auf einige wenige, zu zaghafte Annäherungsversuche an den Dortmunder Strafraum blieb eine Reaktion aus. Dafür zauberten Sancho und Brandt. Der deutsche Nationalspieler drehte sich nach dem Zuspiel des jungen Engländers auf engstem Raum um die eigene Achse und schloss gekonnt zum 2:0 ab.

Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit prüften Yussuf Poulsen und Werner BVB-Torwart Roman Bürki. "Das ist in allen Belangen nicht das, was wir uns vorgenommen haben, und nicht das, was die Mannschaft eigentlich kann", kommentierte RB-Vorstandsboss Oliver Mintzlaff in der Halbzeit beim TV-Sender Sky und sprach von einer "rabenschwarzen" ersten Hälfte: "Ich hoffe auf bessere 45 Minuten."

Es dauerte keine 90 Sekunden nach dem Wiederanpfiff, ehe Werner nach einer schwer verunglückten Kopfballabwehr von Bürki weit außerhalb des Strafraums diesen Wunsch erfüllte. Der 23-Jährige traf ins leere Tor, was den BVB sichtlich aus der Fassung brachte. Leipzig wurde in den folgenden Minuten immer stärker. Bürki rettete noch gegen Lukas Klostermann (52.), ehe Brand mit einem folgenschweren Fehlpass Werners zweiten Treffer einleitete. Sancho nach Vorlage von Reus sorgte für die erneute BVB-Führung. Hakimi (64.) und Reus (68.) hätten noch erhöhen können - doch Schick brachte RB wieder ins Spiel.