157. Revierderby Schalke will Pleiten-Serie beim BVB beenden

Dennoch verbreitet Baum nach dem "kleinen Erfolgserlebnis" beim 1:1 gegen Union Berlin Zuversicht: "Ich gehe immer mit der Haltung ins Spiel, gewinnen zu wollen. Wir werden mit Sicherheit sehr gut vorbereitet in die Partie gehen." Als Hoffnungsträger der ideenlosen Offensive gilt vor allem Mark Uth, der seine muskulären Probleme rechtzeitig überwunden hat.

Alles andere als rund läuft es auch bei der Borussia, der es vor allem an Konstanz mangelt. Gala-Auftritten folgen zuweilen unerklärliche Rückschläge. Michael Zorc sieht die Profis nach dem müden Auftritt in Rom daher in der Bringschuld. "Wir erwarten eine Reaktion", sagte der BVB-Sportdirektor. Verbesserungsbedarf sieht Zorc vor allem in kämpferischer Hinsicht. Einen ironischen Unterton bei der Pressekonferenz am Donnerstag konnte er sich nicht verkneifen. "Wir haben in Rom vor allem im Spiel gegen den Ball die Abstandsregel vorbildlich eingehalten."

Zur Erleichterung von BVB-Trainer Lucien Favre sind die Personalsorgen in der Defensive gesunken. Nationalspieler Emre Can dürfte wie Manuel Akanji in die Startelf zurückkehren. Dafür steigt das Unverständnis, warum Favre bei der Schweizer Torhüterfrage - Marwin Hitz oder Roman Bürki - derzeit so unentschlossen wirkt.

Wenn Zorc als erfahrenster Derby-Spieler der Geschichte eines gelernt hat, ist es, dass vorangegangene Duelle keine Rolle spielen. Häufig genug nutzte das vermeintlich schlechtere Team das prestigeträchtige Treffen zur Wiederauferstehung. Und die zuvor viel höher eingeschätzte Mannschaft erlebte im Derby plötzlich einen Rückschlag, von dem sie sich wochenlang nicht mehr erholte.

