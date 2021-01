15. Spieltag Union punktet auch gegen Wolfsburg - Fischer: "Korrekt"

Es war das erste Gegentor der Eisernen in der Anfangsviertelstunde in dieser Saison. Nach einer Weile Wolfsburger Dominanz kam Union zurück. So zögerlich er nach 90 Sekunden vorbei gezielt hatte, so kompromisslos drosch Becker den Ball ins Netz. Verteidiger John Anthony Brooks stand freundlich ein paar Meter entfernt. Die Berliner bauten ihre Serie von Spielen mit mindestens einem Tor auf 16 aus. In jeder Partie haben in dieser Saison sonst nur die Bayern getroffen.

In der zweiten Halbzeit spielte Video-Schiedsrichter Tobias Welz eine entscheidende Rolle. Nach der Notbremse von Arnold entschied Referee Patrick Ittrich zunächst auch auf Elfmeter, verlegte den Tatort dann aber auf VAR-Intervention korrekt vor den Strafraum. Andrich war es egal, er zirkelte den Freistoß gekonnt in den Winkel.

Union war am Drücker, aber wenig später schaltete sich wieder Welz ein und wies auf ein Handspiel von Marcus Ingvartsen hin. Ittrich schaute sich die Szene nochmal an und entschied auf Elfmeter. Der sonst von seinem Ex-Kollegen Robin Knoche ausgeschaltete Weghorst verwandelte sicher und rettete seinem Team noch einen Punkt.

© dpa-infocom, dpa:210109-99-957020/6