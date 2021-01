15. Spieltag Schalke stoppt Negativserie: Hoppe überragt gegen 1899

Bei der Hoppe-Gala ging das Bundesliga-Comeback von Sead Kolasinac nach dreieinhalb Jahren fast ein wenig unter. Doch der vom FC Arsenal ausgeliehene Profi durfte sein Team für den verletzten Omar Mascarell gleich als Kapitän auf das Feld führen. Mit seinem körperbetonten Spiel und einigen Vorstößen sorgte Kolasinac für Belebung im Schalker Spiel. Immer wieder wurde er von seinen Mitspielern gesucht und zeigte, dass er die erhoffte Verstärkung ist. "Er hat viel Erfahrung und hilft uns mit seiner Persönlichkeit enorm", sagte Gross.

Die TSG mit Trainer Sebastian Hoeneß verpasste es, den Anschluss ans Mittelfeld herzustellen und für Beruhigung im Umfeld zu sorgen. Hoeneß sprach von einem "skurrilen Ergebnis": "Wir haben unsere Chancen in der ersten Hälfte leider nicht genutzt. Und in der zweiten Halbzeit haben wir zu kopflos agiert", sagte Hoeneß, der in Ryan Sessegnon und Robert Skov noch weitere Ausfälle verkraften musste, die sich auf insgesamt zwölf summierten.

Nach recht gutem Beginn brachen die Kraichgauer am Ende gegen das bis dato schlechteste Team der Liga völlig ein. Und die wenigen Konterchancen ließ man liegen. Dabei hätte ein Gegenstoß (23.) fast zum Erfolg geführt, doch Schalkes Torhüter Ralf Fährmann konnte bei Ishak Belfodils Schuss in höchster Not per Fußabwehr retten. Fährmann wehrte später auch die Schüsse von Andrej Kramaric und Diadie Samassekou (30.) ab. Am Ende war es vor allem der Schlussmann, der Schalke mit zahlreichen guten Paraden auf Siegkurs hielt. "Wir mussten uns heute auf einen überragenden Torhüter verlassen. Er hat alles gehalten", lobte Gross.

Die erste Schalker Chance hatte Hoppe (14.) nach guter Vorarbeit des spielfreudigen Harit noch vergeben. Doch beim nächsten Versuch klappte es: Über Kolasinac und Harit kam der Ball zum ehemaligen Schalker Regionalliga-Spieler, der TSG-Torhüter Oliver Baumann mit einem schönen Lupfer überwand und sein Premieren-Tor bejubelte. "Schalke hatte heute die Effektivität, die uns fehlte", gestand Hoeneß, der aber auch gegen Bielefeld auf der Bank sitzen dürfte. "Ich spüre das Vertrauen und wir arbeiten gut zusammen. Für uns geht es darum, die schwierige Situation gemeinsam zu meistern."

