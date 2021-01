15. Spieltag "So kann man nicht auftreten" - Klatsche für 1. FC Köln

Mit der optimalen Punkteausbeute von nun 15 Zählern aus den vergangenen fünf Partien können die Breisgauer sorgenlos am kommenden Wochenende zum FC Bayern München reisen. In der Tabelle hat sich der Sport-Club nicht nur stabilisiert und einen deutlichen Abstand zur Abstiegsregion erarbeitet, sondern nur noch einen Punkt weniger als Bayern-Bezwinger Borussia Mönchengladbach.

Gegen Köln bewiesen die Gastgeber insbesondere in der ersten Hälfte Effizienz. In der ersten gefährlichen Szene der Freiburger rannte Horn aus seinem Tor heraus, konnte gegen Demirovic aber nicht klären, der Stürmer köpfte ein. Von den Kölnern kam im Angriff viel zu wenig. Erst in der 33. Minute sorgte Marius Wolf für den ersten Torabschluss - es blieb der einzige in der ersten Halbzeit. In der Fremde sammelten die Kölner neun ihrer elf Punkte - insbesondere aufgrund der Defensive. Dass sich der FC diesmal in der Abwehr Aussetzer leistete, war für Gisdol der "entscheidende Faktor". Beim 0:2 leistete sich Salih Özcan einen fahrlässigen Ballverlust gegen Höfler, der sich die Chance nicht nehmen ließ.

Auch personelle Umstellungen nach der Pause änderten am schwachen FC-Auftritt nichts - im Gegenteil: Der FC ließ sich deklassieren. Demirovic bereitete von der Torauslinie für Sallai vor, Verteidiger Lienhart köpfte nach einer Ecke ein, der eingewechselte Höler durfte nach Pass von Christian Günter jubeln. Aufseiten der Kölner war es wieder Wolf, der aus der Distanz für Torgefahr sorgte (56.).

