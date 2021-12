15. Spieltag BVB verliert im Spitzenkampf weiter an Boden

Mit diesen beiden Chancen stieg der Druck der Dortmunder. Nach sehenswertem Solo spielte Bellingham Angreifer Haaland frei, aber der Norweger konnte Riemann mit einem Schuss aus 14 Metern nicht überwinden.

Nach Gegentor mit Sturmlauf

Offensivaktionen der Bochumer blieben in dieser Phase die Ausnahme. Nur bei einem Fernschuss von Christopher Antwi-Adjei (29.), den BVB-Keeper Gregor Kobel parierte, war Torgefahr erkennbar. Doch ein Elfmeter bescherte dem Aufsteiger überraschend die Pausenführung. Nach einem Foul von Kobel an Antwi-Adjei entschied Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck zurecht auf Strafstoß. Diesen verwandelte Polter sicher.

Nach Wiederanpfiff erhöhte der BVB den Druck. Mit viel Glück und Geschick verhinderten die Bochumer in dieser Phase den Ausgleich. So klärte Maxim Leitsch (47.) in höchster Not nach einem Schuss von Nico Schulz auf der Linie. Und auch die Freude der Dortmunder über das vermeintliche 1:1 von Marius Wolf währte nur kurz, weil der Unparteiische den Treffer wegen einer Abseitsstellung von Bellingham, der Riemann den Blick verstellte, aberkannte.

Doch der Sturmlauf der Dortmunder ging unvermindert weiter. Als mit Danilo Soares (63.) erneut ein Bochumer für den bereits geschlagenen Riemann auf der Linie rettete, reagierte Co-Trainer Zickler und wechselte mit Thorgan Hazard und Brandt zwei weitere Offensivkräfte ein. Diese Maßnahme machte sich bezahlt. Nach Flanke von Haaland beförderte Brandt den Ball mit einem Volleyschuss ins Netz.

