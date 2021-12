15. Spieltag Bayern schenken Nagelsmann gegen Mainz Jubiläumssieg

Kingsley Coman (53. Minute) und Jamal Musiala (74.) wendeten am Samstag beim 2:1 (0:1) gegen den couragierten FSV Mainz 05 mit viel Mühe und dank einer Steigerung nach der Pause das intensive Spiel. Karim Onisiwo hatte die formstarken Gäste nach dem Führungstreffer auf Punkte in der leeren Allianz Arena hoffen lassen (22.). Die Bayern bauten den Vorsprung an der Tabellenspitze durch das 1:1 von Borussia Dortmund beim VfL Bochum auf sechs Punkte aus.