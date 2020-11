15-Jährige wird in Bietigheim-Bissingen verletzt Frau flieht nach Fahrradunfall

Bietigheim-Bissingen - Nach einem Wortgefecht einfach weitergefahren ist am Donnerstag gegen 7.30 Uhr in Bietigheim-Bissingen eine etwa 40 bis 50 Jahre alte Frau, nachdem sie beim Überholen mit dem Rad das Fahrrad einer 15-Jährigen am Lenker touchiert hatte und das Mädchen gestürzt war.