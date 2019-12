14. Spieltag Werner beschert Nagelsmann Sieg bei Hoffenheim-Wiedersehen

Nagelsmann hatte neun Jahre in verschiedenen Positionen in Hoffenheim gearbeitet. Entsprechend herzlich war das Wiedersehen vor 38 407 Zuschauern, besonders mit TSG-Coach Alfred Schreuder, der in Hoffenheim Nagelsmanns Assistent gewesen war. "Ich war am Vorabend noch im Hotel und habe Alfred in den Arm genommen. Es war ein besonderes Spiel für mich", sagte Nagelsmann. Der 32-Jährige wollte Schreuder im Sommer auch nach Leipzig locken, doch der Niederländer entschied sich gegen eine erneute Zusammenarbeit.