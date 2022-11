14. Spieltag VfL-Oldies überrumpeln Gladbach: Befreiender Bochumer Sieg

Vor der Kurve ließen sich die Bochumer von den Fans ausgiebig feiern. Sie seien von der ersten Minute an voll da gewesen und "eklig in den Zweikämpfen", betonte Antwi-Adjei mit Blick auf die Partie gegen enttäuschende Gäste, die von ihren Anhängern mit Schmähgesängen auf das Borussen-Duell am Freitag gegen Dortmund eingestimmt wurden.