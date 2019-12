14. Spieltag Freiburg dank Schmid vor den Bayern

Die erste Hälfte war geprägt von intensiven Zweikämpfen und zahlreichen Fehlpässen auf beiden Seiten. In den Strafräumen passierte wenig, Spielfluss kam nur selten zustande. Im Vergleich zum 2:4 in Gladbach hatte Streich Nationalspieler Robin Koch aus dem Mittelfeld in die Abwehrreihe zurückgezogen und damit die Defensive gestärkt. Ohnehin zählen beide Mannschaften zu den defensivstärksten der Liga. Kein Team hat zu Hause weniger Treffer kassiert als der SC, auswärts steht Wolfsburg in dieser Kategorie auf Platz eins.

Nach dem Wechsel kamen die Freiburger etwas besser ins Spiel und hatten sich den Treffer eher verdient. Streichs Wolfsburger Trainer-Kollege Oliver Glasner kritisierte im Anschluss die Leistung seiner Elf. "Ich bin mit unserem Auftritt überhaupt nicht zufrieden, weil wir - und das nicht zum ersten Mal in dieser Saison - oft nicht bereit sind, an unsere Leistungsgrenze zu gehen", sagte der Österreicher. "Ich finde das schade, wir machen uns das Leben dadurch oft selber schwer." Viermal haben die Niedersachsen in den vergangenen fünf Partien nun verloren.