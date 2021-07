14. Juli Frankreich begeht Nationalfeiertag mit großer Militärparade

Mit den Feierlichkeiten will Macron den Blick nach vorne richten, die Anstrengungen in der Corona-Krise würdigen und die Freude und Hoffnung über mehr Normalität in den Vordergrund rücken. Auch wenn die Parade in diesem Jahr wieder im traditionellen Format stattfindet, gelten aber Einschränkungen: Schaulustige müssen am Rande der Parade Maske tragen und einen Test-, Impf- oder Genesungsnachweis haben. Zudem gibt es Platzbeschränkungen. Begleitet wird das Großevent von strengeren Corona-Regeln, die Macron zu Beginn der Woche verkündet hat.