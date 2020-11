13.554 Fälle Corona-Neuinfektionen etwas unter dem Vorwochenstand

Die Behörden suchen im Landkreis Ludwigsburg Standorte

Krankenhaus als Impfzentrum im Rennen

Das Landratsamt Ludwigsburg sucht nach zentralen Standorten für eine Corona-Impfung. Am 15. Januar soll gestartet werden. Die alte Klinik in Marbach ist mit in der Vorauswahl, aber fix ist noch nichts.