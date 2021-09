128 Jahre VfB Stuttgart Der VfB Stuttgart von 1893 bis 2021 – eine Zeitreise in Bildern

Die Geschichte des VfB geht von der Vereinsgründung 1893 unter ganzen 20 Mitgliedern, bis hin zu einer besonders erfolgreichen Rückrunde in der Saison 2017/18, die in einem Sieg über den FC Bayern München gipfelte. Es folgte ein erneuter Abstieg, mittlerweile ist der VfB wieder erstklassig. Aber auch dazwischen gab es Erinnerungswürdiges: Kennen Sie den ersten hauptamtlichen Trainer des VfB und können Sie sich an die Bundesliga-Gründungsjahre erinnern? Wir blicken in der Bildergalerie zurück zu den Anfängen des Vereins und lassen die größten und wichtigsten Momente nochmal Revue passieren.