Blitze lösen neue Feuer aus 14.000 Feuerwehrleute kämpfen gegen Brände in Kalifornien

Mehr als 14.000 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen an, teilten die Behörden am Morgen (Ortszeit) mit. Mehr als zwei Dutzend größere Brände waren schon Mitte August ausgebrochen. Nach extremer Sommerhitze war es am Wochenende zuletzt etwas kühler geworden. An einigen Stellen machten die Einsatzkräfte nun Fortschritte, die Flammen mehr einzudämmen und von Ortschaften fernzuhalten.