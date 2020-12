12. Spieltag Big-Point verpasst: Bielefeld unterliegt Augsburg

Weil beide Teams aber sehr engagiert verteidigten, gab es lange keine klaren Torchancen. So wurde ein Schuss des Augsburgers Marco Richter (2.) aus kurzer Distanz in letzter Sekunde geblockt. Auf der Gegenseite erging es Bielefelds Sven Schipplock in der 25. Minute ähnlich, dessen Schuss von Geburtstagskind Reece Oxford in höchster Not entschärft wurde.